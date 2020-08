Il y a de tout dans ce Top 10 des plus beaux dunks de la semaine. Joel Embiid et Rudy Gay martyrisent le cercle, Javonte Green est mis sur orbite avec un alley-oop et JaKarr Sampson réalise une claquette face aux Lakers.



Mais les plus belles envolées restent les posters. Kristaps Porzingis sur Brook Lopez, Giannis Antetokounmpo sur Bam Adebayo ou Jusuf Nurkic, déjà auteur d’un gros dunk face aux Grizzlies, qui prend la première place en montant sur Bol Bol.