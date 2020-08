Un assistant de Kentucky approché par les Knicks

Nommé officiellement coach des Knicks depuis presque deux semaines, Tom Thibodeau doit désormais composer son staff. Des noms ont déjà circulé, notamment celui de Mike Woodson, ancien coach des Knicks, ou celui d’Andy Greer, fidèle de Thibodeau à Chicago et Minnesota.



Un autre nom vient de sortir, nous informe le New York Post. C’est celui de Kenny Payne, un des assistants de John Calipari à Kentucky depuis maintenant dix ans. Le principal intéressé a confirmé lui-même l’intérêt de la franchise de New York et une offre concrète lui aurait été transmise.

« Tout ce que je peux dire, c’est que ce n’est pas une décision facile à prendre », a reconnu Payne. « J’espère trouver une réponse rapidement. »

Ce n’est pas si étonnant de voir les Knicks se pencher sur Payne. Le président de la franchise, Leon Rose, est l’ancien agent de John Calipari et le coach des Wildcats reste un des noms les plus cités pour devenir entraîneur des Knicks depuis une décennie. Donc à défaut de l’avoir attiré à New York, lui arracher un assistant serait intéressant. Surtout qu’il a eu sous ses ordres Julius Randle et Kevin Knox, et que sa présence pourrait permettre d’attirer d’autres anciens éléments de Kentucky.

Payne va-t-il céder ? Selon le New York Post, il ne serait pas très intéressé par une aventure en NBA. « J’ai un superbe travail et pour plusieurs raisons », livre-t-il. On peut en citer deux.

Déjà, son fils Zan va prochainement jouer pour les Wildcats. Puis, il est très bien payé en NCAA. En 2018, il a signé un contrat de trois ans pour 900 000 dollars par saison. À l’époque, alors simple assistant, cela était tout de même un salaire plus important que neuf coaches NCAA !