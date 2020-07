Quel staff pour Tom Thibodeau ?

Maintenant que l’arrivée de Tom Thibodeau est officielle, les Knicks vont travailler avec lui sur la constitution de son staff. The Athletic annonce l’arrivée de Mike Woodson dans un rôle à définir, et ce serait évidemment une recrue de choix puisque l’ancien coach des Hawks est le dernier entraîneur à avoir amené les Knicks en playoffs, c’était en 2013, et il était le premier assistant de Doc Rivers aux Clippers entre 2014 et 2018.

Selon le New York Post, cette piste est très sérieuse, d’autant que Mike Woodson était représenté par Leon Rose lorsqu’il coachait les Knicks, et il a forcément des liens très étroits avec le nouveau président de la franchise.

Toujours selon le New York Post, Mike Miller, à qui il reste un an de contrat, serait conservé comme assistant. Le nouveau vice-président William Wesley ferait pression pour que Tom Thibodeau n’engage pas uniquement ses anciens assistants aux Bulls et aux Wolves. Ce serait donc le cas avec le tandem Woodson/Miller.

« Aucune décision finale n’a été prise » a précisé le nouveau coach de New York lors de sa visioconférence de présentation. « Quand on met en place son staff, on recherche les qualités qui correspondent le mieux à l’équipe, et qu’on estime nécessaires. Je vais écouter les personnes qu’ils ont en tête, et je vais recommander quelques personnes que je connais. Certaines sont sur les deux listes. Je suis très à l’aise avec ça. »

Selon le New York Post, Tom Thibodeau aimerait engager Andy Greer, son fidèle assistant, et peut-être son frère Larry. Autre nom à suivre : Dice Yoshimoto, qui l’épaulait aux Bulls et aux Wolves. Si la direction a le dernier mot, on devrait arriver à un compromis entre anciennes connaissances de Tom Thibodeau et des habitués de la franchise.