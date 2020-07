Les Knicks officialisent l’arrivée de Tom Thibodeau

Comme pressentie ces derniers jours, l’arrivée de Tom Thibodeau en tant qu’entraîneur des Knicks a été officialisée par la franchise new-yorkaise. Les termes du deal n’ont pas été dévoilées mais il pourrait s’agir d’un contrat de cinq ans pour le nouvel homme fort de la franchise.

Remercié par les Wolves en janvier 2019, le coach de 62 ans avait depuis clamé son envie de retrouver un banc en NBA et devient ainsi le 31e entraîneur de l’histoire de la franchise new-yorkaise.

« Tom Thibodeau est un gagneur confirmé qui sait tirer le meilleur de ses joueurs et des équipes qu’il a entraînées, » s’est félicité Leon Rose, le président des Knicks, via un communiqué publié sur les réseaux sociaux. « Il apportera du leadership, le sens des responsabilités et un mental de travailleur à notre franchise. »

Tom Thibodeau s’est aussi exprimé au moment de retrouver un club où il a œuvré comme assistant de 1996 à 2003.

« Je suis reconnaissant pour l’opportunité de retourner dans cette franchise historique en tant qu’entraîneur principal aux côtés d’un front-office talentueux en qui j’ai grande confiance et respect. Je sais comment est New York quand les Knicks ont du succès et il n’y a rien de comparable. J’ai hâte de faire partie de ce que nous construisons ici et de me mettre au travail ».

Coach principal des Bulls puis des Wolves (352 victoires pour 246 défaites en huit saisons, soit 58.9% de victoires), Tom Thibodeau aura pour mission d’insuffler un nouvel élan à une franchise mythique plongée dans les profondeurs à l’Est depuis de nombreuses années, la dernière participation aux playoffs remontant à 2013.