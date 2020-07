Tom Thibodeau sera le futur coach des Knicks

Adrian Wojnarowski est bien de retour puisque le journaliste d’ESPN vient d’annoncer sur Twitter que Tom Thibodeau allait devenir le prochain coach des Knicks.



L’ancien entraîneur des Bulls et des Wolves était le favori depuis plusieurs mois pour ce poste et il finalise actuellement un contrat de cinq saisons avec la franchise de New York.

Pour Thibodeau, c’est un retour à la maison ou presque. Il a été assistant coach chez les Knicks entre 1996 et 2003 et il connaît très bien le nouveau président, Leon Rose, puisque ce dernier est un ancien agent de CAA (Creative Artists Agency), l’agence qui représente le coach de l’année 2011.