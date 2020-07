Les regrets d’Adrian Wojnarowski

Après deux semaines de suspension, Adrian Wojnarowski a effectué son grand retour la nuit dernière en annonçant la blessure sérieuse de Domantas Sabonis. Le journaliste vedette d’ESPN n’avait plus tweeté depuis son clash par email avec un élu républicaine. Une réaction épidermique qu’il regrette.

« Je regrette d’avoir envoyé cet email. Je n’ai pas l’habitude de faire ça, mais je l’ai fait et je le regrette » a-t-il expliqué au New York Post.

Au départ, une lettre envoyée par le sénateur Josh Hawley à la NBA et la presse pour réclamer que les joueurs portent sur leurs maillots des messages pour soutenir la police et les militaires, mais aussi pour dénoncer, selon lui, l’hypocrisie de la NBA dans ses relations avec la Chine. Une provocation à laquelle Woj a répondu par un « F… You » que le sénateur s’est ensuite empressé de partager sur les réseaux sociaux.

Résultat, ESPN, employeur de Wojnarowski, a dû s’excuser auprès de l’élu, puis suspendre, sans salaire, son journaliste. Sans donner de détails sur la durée de cette mise à l’écart. « Je comprends leur décision et je l’accepte. Je ne leur laissais pas le choix. On ne peut pas faire ce que j’ai fait sans en subir les conséquences. »

Depuis l’incident, Wojnarowski a appelé le bureau du sénateur pour s’entretenir avec lui, mais Hawley n’a pas donné suite. En revanche, ce dernier a invité le patron d’ESPN pour discuter avec lui des rapports entre sa chaîne, la NBA et la Chine.