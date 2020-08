Brandon Ingram apprend à mieux gérer ses efforts

Si les Pelicans s’inclinent ce soir face aux Spurs, ils mettront un terme à leurs rêves de playoffs. C’est donc un match à enjeu, le premier d’une telle envergure pour Brandon Ingram qui a vécu trois années compliquées aux Lakers. Echangé contre Anthony Davis, il a explosé cette saison, affichant ses meilleures moyennes aux points, rebonds et passes, et après avoir décroché une sélection All-Star, le voilà en lice pour le trophée de Most Improved Player.

« J’avais déjà en tête comment ça allait se passer, et ce que je voulais accomplir » explique-t-il à l’Orange County Register. « Je voulais me faire un nom, être un bosseur, répondre présent à chaque match, et qu’ils sachent qu’ils pouvaient compter sur moi. »

Pour cela, Brandon Ingram a appris à s’économiser. Meilleur marqueur de son équipe, il a souvent la responsabilité des ballons chauds, et il sait qu’il doit prendre soin de son physique.

« Quand on est jeune, on joue tout simplement, et on pourrait le faire cinq heures. Aujourd’hui, je sais que je ne peux pas le faire. Je reste jeune, mais tout le monde a grosse modo le même physique, et tôt ou tard, le surplus d’activité se voit. Peut-être que votre physique se contracte, vos genoux aussi, vos jambes… Je dois simplement distinguer ce qui est du bon travail, de ce qui est mauvais, et ce qui va m’aider à avoir plus de succès. »

Aux Pelicans, Brandon Ingram profite de la présence de Zion Williamson pour avancer dans l’ombre. Les médias sont moins présents qu’à Los Angeles, et la pression est moindre. « C’est habituellement facile, mais c’est encore plus facile quand on a joué aux Lakers. »