Le match entre les Bucks et les Mavericks a été très spectaculaire, et le tandem Doncic-Porzingis s’empare de la moitié des actions du Top 10 ! Et c’est mérité avec un festival de beaux gestes pour le premier, et deux gros dunks du second.

Dans leur duel du début de soirée, Nikola Jokic et Rudy Gobert parviennent à se glisser dans le classement. La claquette de la soirée est pour JaKarr Sampson face aux Lakers.