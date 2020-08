Duo de scoreurs : James Harden et Russell Westbrook éclipsent le Shaq et Kobe Bryant

Même s’ils terminent les quatre prochains matches avec aucun point inscrit, James Harden et Russell Westbrook deviendront dans une semaine le duo le plus prolifique depuis 1976, date de la fusion entre la NBA et l’ABA.

Reprenant une stat de Rob Kimbell, ESPN rapporte que les deux arrières des Rockets cumulent 61.7 points de moyenne depuis le début de saison, et ils vont dépasser dans l’histoire Shaquille O’Neal et Kobe Bryant qui avaient cumulé 57.5 points en 2003. Quatre points d’écart, c’est dire si Harden et Westbrook seront difficiles à aller chercher dans les années à venir.

Derrière ces deux « one-two punch », on ne retrouve que des références, et on a établi le Top 10 depuis 2000.

1- Harden-Westbrook (Rockets, 2019) : 61.7 points/m

2- O’Neal-Bryant (Lakers, 2003) : 57.5

3- O’Neal-Bryant (Lakers, 2001) : 57.2

4- Westbrook-Durant (Thunder, 2015) : 56.5

5- Westbrook-Durant (Thunder, 2014) : 53.8

6- Iverson-Anthony (Nuggets, 2007) : 53.7

7- Curry-Durant (Warriors, 2019) : 53.3

8- Iverson-Webber (Sixers, 2006) : 53.2

9- Curry-Durant (Warriors, 2018) : 52.8

10- O’Neal-Bryant (Lakers, 2000 et 2002) : 52.4