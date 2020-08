Cette semaine, on apprenait que la NBA n’envisageait finalement pas de créer une ou deux « bulles » supplémentaires pour accueillir le « Delete 8« , le surnom donné aux équipes qui n’ont pas été conviées à Disney World. Il s’agit des Hornets, des Bulls, des Pistons, des Knicks, des Cavaliers et des Hawks à l’Est, et des Wolves et des Warriors à l’Ouest.

La logistique est compliquée, et ça exigerait de reproduire le même schéma qu’à Disney World uniquement pour des entraînements et éventuellement des matches amicaux. C’est coûteux, et il faudrait trouver l’endroit idéal pour le faire en toute sécurité.

Cependant, une autre idée serait sur la table pour contenter des GM agacés de ne pas pouvoir reprendre les entraînements normalement, et elle serait plus facile à mettre en place : inviter le « Delete 8 » dans la « bulle », à Disney World. Depuis un mois, l’endroit est sain et sécurisé, et le projet de la NBA est une vraie réussite. Les huit équipes pourraient donc la rejoindre en suivant le même protocole.

Mais pas n’importe quand… Ainsi The Athletic rapporte que l’idée serait de les faire rentrer au moment des playoffs, lorsqu’il ne restera que 16 équipes. Il y aura alors de la place dans les hôtels, mais aussi dans les salles pour s’entraîner. Le 17 août prochain, six équipes vont quitter les lieux, et c’est sans doute trop court pour prévenir les huit franchises et organiser leurs arrivées. En revanche, pourquoi pas au moment des demi-finales de conférence, prévues pour débuter le 1er septembre. Il ne restera alors plus que huit équipes sur place, et le « Delete 8 » aurait environ six semaines pour s’entraîner normalement, et ainsi préparer la saison prochaine.