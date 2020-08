Le Top 10 de la semaine : l’évidence Devin Booker

Même si le niveau global des rencontres a parfois été inégal, cette première semaine de reprise quatre mois après le dernier match a offert un spectacle très agréable et de belles actions.



Les rookies Ja Morant et Zion Williamson ont à la fois tutoyé les cieux mais aussi servi leurs coéquipiers. LeBron James, lui, a repris ses bonnes habitudes au contre et Robert Covington l’a imité sur Kristaps Porzingis. On peut également souligner la prière de Markelle Fultz ou la passe à terre de Bol Bol.

Au sommet de ce Top 10, on retrouve bien évidemment le shoot au buzzer de Devin Booker face aux Clippers, malgré la défense de Paul George, et l’aide de Kawhi Leonard.