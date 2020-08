[Programme de la soirée] Un excitant Lakers – Thunder

Deux rencontres sur BeIN Sports, et le plateau est intéressant. A 20h30, Utah – Memphis avec des coéquipiers de Ja Morant sous pression puisqu’ils n’ont plus qu’une victoire de plus que les Blazers. Ce sera sur BeIN Sports 3. A 00h30, place à l’affiche de la soirée entre les Lakers et le Thunder, et ce sera en direct sur BeIN Sports 1.

Entre les deux matches, les Spurs tenteront de se rapprocher des Grizzlies, mais ce sera compliqué puisqu’ils affrontent les Nuggets, certes très diminués.

A l’Est, une répétition des playoffs avec ce Magic – Raptors qu’on devrait revoir au 1er tour dans dix jours.