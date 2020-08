Jordan Brand : une superbe Air Jordan 7 « Greater China »

Même si les rapports entre la NBA et la Chine sont au point mort, l’immense marché chinois reste une mine d’or pour Jordan Brand. Et parfois, l’intérêt de la marque pour ce pays donne naissance à des coloris inédits et superbes.

Sur la Air Jordan 7 « Greater China » on retrouve de nombreux clins d’oeils à la culture chinoise. Le motif coloré est superbe. Les touches de rouge et d’or évoquent évidemment le drapeau de la République Populaire.

Le détail le plus réussi est peut-être ce dragon qui s’enroule discrètement autour du pied, en légère surimpression sur les parties noires ou blanches de la chaussure.

Pas d’informations pour le moment sur une éventuelle commercialisation de ce coloris en France.

via Sneakernews

