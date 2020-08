[Programme du soir] Un Grizzlies – Spurs à gros enjeu et une belle réunion de MVP

Désormais 8e à l’Est, Brooklyn affronte Washington ce soir, dès 20h00, et il s’agit peut-être de la dernière chance des Wizards de s’accrocher à leur rêve de playoffs. En cas de victoire, les Nets auront 7 succès d’avance sur les hommes de Scott Brooks. De quoi voir venir…

Autre match à enjeu, ce Grizzlies – Spurs, entre le 8e et le 10e de la conférence Ouest, et si San Antonio s’impose, Gregg Popovich et ses joueurs reviendront à trois victoires de Memphis. Une rencontre que suivront avec intérêt les Blazers qui affrontent les Celtics à 21h30 (BeIN Sports 3).

Dans les autres rencontres de la soirée, on suivra cette belle affiche entre les Rockets et les Bucks avec sur le parquet, les trois derniers MVP : Russell Westbrook, James Harden et Giannis Antetokounmpo.