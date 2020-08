Dwane Casey se réjouit d’avoir une équipe de G-League plus proche de Detroit

Cette semaine, les Pistons ont racheté les Northern Arizona Suns, l’équipe de G-League affilée aux Suns de Phoenix. Cette équipe va déménager vers Detroit en 2021 pour évoluer dans la nouvelle salle de l’université de Wayne State.

Si la franchise du Michigan a réalisé cette opération, c’est parce que leur équipe actuelle de G-League, les Grand Rapids Drive, évolue à 250 kilomètres de Detroit, et ne veut pas déménager. Or, les Pistons voulaient rapprocher leur équipe de G-League, afin que la relation avec la grande sœur de la NBA soit plus aisée.

« C’était un peu contraignant puisqu’on demande alors à un jeune joueur de s’entraîner et de monter dans une voiture pour plus de deux heures de route pour rejoindre les Grand Rapids », souligne le coach des Pistons pour le Michigan Live. « Les fans des Grand Rapids sont excellents et c’était une bonne chose pour notre programme d’avoir une équipe de G-League, mais là, ce sera bien plus facile. Si on a un vétéran qui a besoin de bosser pour une rééducation ou de s’entraîner avec l’équipe de G-League, il n’aura plus à faire 2h30 de route. »

Et pour cause puisque l’université de Wayne State et le centre d’entraînement des Pistons ne sont distants que de quelques mètres. Une situation qui rappelle celle que Dwane Casey a connue à Toronto.

Les Raptors 905, l’équipe de G-League, ne se trouvent en effet qu’à quelques minutes en voiture de la capitale de l’Ontario et on a vu à quel point cela avait compté dans la construction de l’équipe championne en 2019.

« J’ai vu ça de très près : des joueurs, comme Pascal Siakam et Fred VanVleet, s’entraînaient avec nous le matin et l’après-midi, ils rejoignaient la G-League. Et c’est ainsi qu’ils progressent. Je prévois la même chose avec des jeunes joueurs comme Sekou Doumbouya ou avec nos futurs choix de Draft cette année. »