Dans une orgie de points, James Harden remporte son duel face à Luka Doncic

Si son match commence par une petite frayeur à la cheville, James Harden est étincelant pour ce premier match officiel. Un derby texan en plus. L’arrière des Rockets fait étalage de tout son répertoire offensif, en protégeant bien son ballon en pénétration et toujours avec son stepback. Il se permet aussi une petite fantaisie, avec une belle passe entre les jambes pour Jeff Green au layup.

En face, Luka Doncic est plutôt discret à part pour un tir à 3-points, en stepback également. En fait, c’est Kristaps Porzingis qui tient la baraque avec 15 points, bien aidé par Tim Hardaway Jr. à 10 unités.

Il faut bien ça face à un James Harden en forme olympique avec 23 points en premier quart, 23 sur les 42 inscrits par les Rockets. Il en profite pour dépasser Calvin Murphy et se retrouve du même coup deuxième plus gros scoreur de l’histoire de Houston, derrière la légende Hakeem Olajuwon.

Les équipes dos à dos (42-42), Doncic et Westbrook reviennent au jeu en deuxième quart et ils retrouvent tout deux leur apport habituel. Rapidement à plus de 10 points, le meneur des Rockets profite des largesses de la défense de Dallas, tandis qu’en face, c’est Boban Marjanovic qui profite de la petitesse des intérieurs adverses.

Dans une première mi-temps ultra-offensive, les Mavs créent un petit écart à la pause avec Trey Burke qui apporte son adresse de loin en sortie de banc (85-75).

James Harden frôle la cinquantaine

Le retour des vestiaires confirme le ton nettement offensif de ce duel texan. Robert Covington bâche Kristaps Porzingis mais ce sont bien les Mavs qui continuent leur course en tête en troisième quart. Trey Burke poursuit son incroyable festival d’adresse, avec 25 points à 7/7 à 3-points après trois périodes. Dallas maintient son avantage avec Doncic, Porzingis et Hardaway qui apportent chacun leur écot à l’attaque des Mavs (119-108).

Dans le même temps, James Harden et Russell Westbrook sont toujours en embuscade. Houston court après le scoremais ils ne se font pas complètement lâcher. Une fois n’est pas coutume, Seth Curry laisse un lancer-franc en route dans le money time. Et les Rockets ont donc une dernière chance d’arracher la prolongation, avec cinq secondes à jouer. James Harden rate son deuxième lancer mais Covington surgit pour égaliser avec la claquette.

Doncic envoie une dernière prière, non exaucée, et on a droit à une prolongation (139-139). Cette dernière penche en faveur de Houston, avec un 8-0 propulsé par Harden. Westbrook s’illustre en défense et c’est Harden qui conclut au layup. Porzingis arrête bien la série d’un panier plus la faute, mais les Rockets ont pris le dessus.

À l’image de ce 3-points de Robert Covington, comme un symbole, après huit échecs jusque-là. PJ Tucker provoque le passage en force de Luka Doncic qui sort avec six fautes, mais aussi 28 points, 13 rebonds et 10 passes, son 15e triple double de la saison.

En face, James Harden termine à 49 points, 9 rebonds et 8 passes et les Rockets empochent leur première victoire (153-149) pour passer 5e en attendant l’entrée en lice du Thunder. Russell Westbrook ajoute 31 points, 11 rebonds et 8 passes dans un score fleuve, avec 39 points pour Kristaps Porzingis et 31 pour Trey Burke côté Dallas.