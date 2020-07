Michael Jordan commence sa distribution de 100 millions de dollars de dons à des organisations antiracistes

On savait depuis quelques semaines que Michael Jordan et Jordan Brand allaient distribuer pas moins de 100 millions de dollars, sur les dix prochaines années, pour des organisations antiracistes. On commence désormais à savoir lesquelles sont concernées et combien elle vont recevoir.

Deux organisations (« The NAACP Legal Defense and Educational Fund » et « Formerly Incarcerated, Convicted Peoples and Families Movement ») vont ainsi d’ores et déjà toucher un million de dollars.

« The NAACP Legal Defense and Educational Fund » est une organisation juridique qui combat le racisme sur le terrain légal. Active depuis les années 1930, c’est elle qui avait mené le combat lors de l’arrêt « Brown v. Board of Education », qui avait déclaré la ségrégation raciale inconstitutionnelle dans les écoles publiques en 1954.

De son côté, « Formerly Incarcerated, Convicted Peoples and Families Movement » se bat aux côtés des individus envoyés en prison, et de leurs familles, afin de combattre les conséquences d’un système carcéral aux larges effets, directs et indirects, sur les minorités et les pauvres.

Enfin, « Black Voters Matter » recevra un don de 500 000 dollars afin d’aider les citoyens noirs des Etats-Unis à s’enregistrer sur les listes électorales et à s’impliquer politiquement.