Deni Avdija élu MVP de la ligue israélienne à 19 ans

Il avait annoncé à la reprise de la saison qu’il avait une dernière mission à remplir en Israël avant de décoller pour la NBA. Et Deni Avdija s’est exécuté. Son club du Maccabi Tel Aviv a effectivement vaincu l’équipe surprise du Maccabi Rishon en finale des playoffs (86-81), et le prospect a récupéré le trophée de MVP de la saison, devenant à 19 ans le plus jeune joueur de l’histoire à recevoir cette belle récompense.

Auteur de 10 points, 7 rebonds et 3 passes en playoffs, après une saison à 13 points, 6 rebonds et 3 passes, Deni Avdija (2m05, 100kg) va donc pouvoir partir vers son rêve NBA avec le sentiment du devoir accompli.

Si Amar’e Stoudemire (18 points, 7 rebonds) ou encore Tyler Dorsey (14 points) ont été plus performants lors de la finale (en une manche sèche), Deni Avdija (5 points, 7 rebonds, 4 passes) a néanmoins été décisif pour son équipe lors de la troisième partie face à l’Hapoel Tel Aviv au premier tour des playoffs.

Avec une équipe bis compte tenu des blessés, il avait réussi un double-double à 22 points et 10 rebonds (et 30 d’évaluation) pour accéder aux demi-finales. Avec 4 balles perdues de moyenne en playoffs, le prospect NBA a certes beaucoup gaspillé mais son potentiel de « point forward » à 19 ans seulement a de quoi faire saliver les clubs NBA.

Sachant qu’Omri Casspi est en fin de carrière, Deni Avdija arrive à point nommé pour reprendre le flambeau israélien en NBA. Projeté comme « lottery pick » à la prochaine Draft, et même dans le Top 5 pour certains sites spécialisés, il semble en tout cas armé pour pouvoir s’installer durablement outre-Atlantique.

Ses highlights de la saison

Son gros match à 22 points, 10 rebonds en playoffs