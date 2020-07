Ivica Zubac simplement heureux d’avoir retrouvé les terrains

Si Ivica Zubac a mis autant de temps à rejoindre la « bulle », c’est que le pivot des Clippers a été contaminé par le Covid-19 en juin, a-t-il révélé. Le Croate n’a pas développé de symptômes, même s’il a été un peu fatigué.

« À part ça, ça allait », a-t-il expliqué après son retour sur les parquets, face aux Kings. « Je me faisais tester tous les jours, et j’attendais d’avoir rempli tous les protocoles pour rejoindre l’équipe à Orlando, mais c’était dur parce que je ne pouvais pas entrer dans une salle de gym. Je ne pouvais pas me maintenir en forme. J’ai fait des trucs, mais c’est difficile de remplacer les entraînements et les matchs. J’aurais aimé être avec l’équipe dès le début. »

Face à Sacramento, Ivica Zubac s’est ainsi senti rapidement « essoufflé », terminant avec 2 points, 6 rebonds et 4 fautes en 13 minutes de jeu, et il était surtout heureux de retrouver les terrains.

« Pendant toute l’interruption liée au Covid, Zub était l’un des gars qui participait à tous nos entraînements sur Zoom et il était en forme », a poursuivi Doc Rivers. « Mais peu importe à quel point vous vous entraînez, un match de basket, et un match de basket NBA, c’est différent et vous avez besoin de souffle. Zub a fait ce qu’il fait, il a bouché la raquette, il a coupé vers le cercle, il a fait beaucoup de bonnes choses. »

Montrezl Harrell toujours absent, c’est Joakim Noah (8 points, 6 rebonds) qui l’a suppléé, dans la défaite des Clippers (106-102). Il faut dire que si Paul George (19 points à 4/7 de loin) n’a pas perdu la mire, Kawhi Leonard se cherche. L’ailier a ainsi passé la soirée à chercher ses zones préférentielles pour artiller.

Mais comme lors des deux précédents « scrimmages » (3/8 puis 3/16), il a encore été très maladroit (6/22).