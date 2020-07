[Programme de la soirée] Les Lakers défient le Magic dès 18h00

Quatrième soirée de « scrimmages », et les Lakers et le Magic ouvrent le bal à midi heure locale. LeBron James et Anthony Davis seront en tenue pour défier les troupes d’Evan Fournier.

Dans les autres rencontres de la soirée, on suivra le Jazz face au Heat, la deuxième sortie de Joakim Noah, et ce sera face à Ian Mahinmi. Sur Bein Max 4, une rencontre spectaculaire entre les Pelicans et les Nuggets. En quarantaine pour quatre jours, Zion Williamson suivra ça sur le League Pass.

Pour patienter entre chaque match, un quiz sur les joueurs à plus de 30 points sur une saison.

Orlando – LA Lakers (18h00)

Sacramento – Milwaukee (18h30)

Utah – Miami (22h00)

San Antonio – Brooklyn (22h30)

Washington – LA Clippers (02h00)

New Orleans – Denver (02h30) sur Bein MAX 4