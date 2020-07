James Harden se trouve un point commun avec Allen Iverson : les critiques

En début de semaine, Reebok a organisé une visioconférence avec Allen Iverson et James Harden, deux des meilleurs attaquants de l’histoire, MVP tous les deux, et dont l’un des points communs est de ne jamais avoir fait l’unanimité. Même au sommet de leur basket, l’arrière des Sixers et celui des Rockets essuient des critiques sur leur manière de jouer ou leur leadership.

« Tout ce que je traverse en ce moment, tu l’as vécu » explique Harden à Iverson. « Les critiques, l’énergie négative, la négativité… « Pourquoi il fait ça ? « Pourquoi il fait ci ? » Comme si on ne comprenait pas. Mais ça me va… »

« C’est comme si j’étais une réplique de toi »

Même s’il affirme qu’il reste détendu avec tout ça, on sent que Harden est agacé par l’image qu’il renvoie et ce manque de considération. « Je ne suis pas là pour me justifier ou essayer de faire comprendre aux gens comment j’en suis arrivé là, ou ce que je fais et pourquoi… Je suis un tueur et je me défonce. On devrait tous le voir. Peut-être que lorsque je serai à la retraite, quand j’en aurai terminé, ils s’en rendront compte. »

Harden remercie Iverson d’avoir ouvert la voie à des joueurs comme lui, par son attitude face aux critiques. « Je n’ai pas le temps de me justifier » conclut-il. « Je ressens les mêmes choses que toi, c’est comme si j’étais une réplique de toi. Je veux te dire à quel point je t’apprécie pour avoir ouvert la voie et été un exemple pour des joueurs comme moi en nous poussant à nous améliorer et à être nous-mêmes. Parce que c’est tout ce que je peux faire, et je t’apprécie. »