Les Warriors, les Knicks et les autres équipes en vacances pourront s’entraîner ensemble

En apprenant cette semaine auprès des organisateurs du tournoi de Cergy que Frank Ntilikina et Sekou Doumbouya avaient été rappelés aux Etats-Unis, on se doutait bien qu’il se passait quelque chose du côté des franchises en vacances, comme les Knicks et les Pistons. Ce que confirme le Charlotte Observer, qui rapporte que la NBA va autoriser le « Delete 8 » à reprendre les entraînements collectifs, et même à s’entraîner, et jouer des matches d’entraînement, dans un même lieu.

Cela concerne donc les Hornets, les Bulls, les Pistons, les Knicks, les Hawks, les Cavaliers, les Timberwolves, et les Warriors, et selon nos confrères, la NBA va les autoriser à s’entraîner dans leurs installations à partir de la 2e semaine d’août.

Ensuite, l’idée est de répartir les huit équipes en deux lieux, qui restent à déterminer, où elles pourront s’entraîner ensemble, voire effectuer des « scrimmages ». Des coaches le réclament pour former les jeunes, mais aussi pour éviter de rester neuf mois sans jouer si la prochaine saison doit reprendre en décembre.

Ce projet doit encore recevoir l’aval du syndicat des joueurs qui attendait des garanties sur le protocole sanitaire appliqué dans ces deux « bulles » supplémentaires.