[Programme du soir] Trois très belles affiches pour débuter le week-end

Suite des scrimmages dès 21h30 avec le grand retour de Ben Simmons sur les parquets, et ce sera face aux troupes de Ja Morant. Ce sera l’occasion de voir ses premiers pas comme ailier-fort.

Ensuite, une autre belle affiche entre les Celtics et le Thunder, deux « outsiders » de cette fin de saison. Kemba Walker ne joue pas, mais on surveillera le duel Brown-Tatum face à Shai Gilgeous-Alexander et le revenant Andre Roberson.

Enfin, les Raptors, champions en titre, vont bosser leurs systèmes face au jeu atypique des Rockets, privés d’Austin Rivers, et sans doute Russell Westbrook.

Pour le quiz, on révise ses connaissances sur les Français de la NBA.

Philadelphie – Memphis (21h30)

Boston – Oklahoma City (23h00)

Toronto – Houston (01h30) sur Bein Max 4