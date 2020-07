Damian Lillard s’inquiète suite au déploiement d’agents fédéraux dans les rues de Portland

Le président des États-Unis s’est donné pour mission de rétablir « la loi et l’ordre » dans la ville démocrate de Portland, plus grande ville de l’Oregon, où les manifestations contre les violences policières et le racisme se poursuivent sans relâche depuis 56 jours. On a ainsi pu voir le maire démocrate de la ville, Ted Wheeler, être aspergé de gaz alors qu’il apportait son soutien aux manifestants et essayait d’apaiser les choses.

Le meneur des Blazers, Damian Lillard, s’est à son tour interrogé sur les méthodes musclées des agents fédéraux envoyés par Donald Trump face à la foule, suivant désormais l’évolution de la situation depuis Orlando.

« Toutes les vidéos que j’ai vues montraient une manifestation pacifique, donc je ne comprends donc pas pourquoi les troupes fédérales doivent être sur le terrain et retirer physiquement les gens des rues, » s’est-il questionné. « C’est une situation inutile et certainement effrayante, c’est pourquoi j’ai commencé à me pencher sur cette question ces derniers jours pour en savoir plus ».

Comme la gouverneure démocrate de l’Oregon, Kate Brown, et le maire de Portland, Damian Lillard ne voit pas pourquoi les agents du ministère de la sécurité intérieure, des douanes et de la surveillance des frontières, du service fédéral de protection ou encore les U.S. Marshals ont été déployés face aux manifestants de la ville.

« Je n’étais pas au courant, jusqu’à ce que je vois un clip, dans lequel des troupes fédérales sont sur le terrain, pour entasser des gens dans des fourgons banalisés et les emmener dans des endroits non divulgués, des choses comme ça, parce qu’ils ont le sentiment qu’il fallait vider les rues. C’est vraiment blessant de voir les gens protester pacifiquement, et ils ne sont pas en tort de le faire, être malmenés et physiquement retirés des rues et traités comme je l’ai vu dans ces clips vidéo. C’était troublant ».