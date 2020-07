Les Nuggets veulent voir le duo Jokic/Murray au top pour le début des playoffs

Troisièmes à l’Ouest avec 1.5 match d’avance sur le quatrième et autant de retard sur le deuxième, les Nuggets ne reprennent pas la saison pour faire de la figuration. Mais pour espérer faire mieux que l’an passé – défaite 4-3 contre Portland en demi-finale de conférence – la franchise du Colorado devra compter sur un tandem Jamal Murray-Nikola Jokic au meilleur de sa forme. Et il y a du pain sur la planche.

« On a eu seulement deux jours d’entraînement ensemble, mais on a l’air bien encore, on connaît encore à peu près les spots de l’autre, où l’autre préfère recevoir le ballon » rassure Jamal Murray dans les colonnes du Denver Post, tout en estimant le retour du duo à son meilleur niveau pour les playoffs, le 17 août. « On a évidemment besoin de ces matchs de préparation, ces entraînements, et on aura besoin de ces huit matchs de fin de saison pour se remettre sur les bons rails, dans le bon rythme. »

Seulement neuf joueurs disponibles pour travailler

Un avis partagé presque mot pour mot par son entraîneur. « On entrevoit des signes, on voit que ces gars se nourrissent l’un de l’autre, ils jouent l’un pour l’autre, ils se rendent meilleurs » liste Mike Malone. « On voit tout ça, mais est-ce qu’on voit la même alchimie qu’avant la suspension de la saison ? Probablement pas. Il faudra trois matchs de prépa, il faudra huit matchs de classement, et tous les entraînements entre temps pour retrouver le niveau exigé pour le début des playoffs le 17 août. »

Le contre-la-montre est lancé, avec une nouvelle difficulté après l’arrivée retardée de Nikola Jokic dans la bulle : la présence de neuf joueurs seulement pour travailler.

« On doit juste se remettre dans le bon sens, se concentrer sur nous et ce qu’on doit faire pour progresser avec le nombre de joueurs limité qu’on a. Ça ne va pas être forcément très joli d’avoir toutes ces combinaisons avec des grands. Mais ce sera bien de voir des rotations différentes avec des gars qui jouent dans des zones auxquelles ils ne sont pas habitués et essayent de trouver leur marque dans notre attaque. »

Pour le coup, Mike Malone est un peu moins enthousiaste avant le premier match de préparation de son équipe demain face aux Wizards. « Avec ces combinaisons, ce manque de joueurs, on va plus miser sur la condition physique, la cohésion et l’exécution en essayant de ne pas se blesser. »