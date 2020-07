En l’absence de fans, Steven Adams s’attend à davantage de fautes techniques

On ne sait pas encore vraiment à quoi va ressembler l’ambiance de ces matchs « inside the bubble ». La NBA préparerait un environnement unique pour l’occasion avec de nombreuses interactions, même si on devrait rester loin d’une atmosphère d’un match de playoffs.

Dans ce contexte, les joueurs auront l’avantage de pouvoir mieux communiquer entre eux (et de se faire entendre), en défense notamment. Pour Steven Adams, cette particularité pourrait aussi amener un inconvénient de taille, la sanction du « trashtalking », que les arbitres pourront, eux aussi, mieux entendre.

« On pourrait voir une augmentation des fautes techniques parce que les arbitres peuvent entendre ce que les joueurs disent, » a rappelé le pivot d’OKC. « Parce que vous voyez, on aime parler dans leur dos. Mais ils peuvent nous entendre maintenant. Donc il va y avoir beaucoup plus de techniques. Ça devrait être la seule différence ».

Billy Donovan fait confiance au corps arbitral

Draymond Green étant hors de la « bulle » floridienne, Russell Westbrook devient le seul leader au classement du nombre de fautes techniques reçues cette saison (14), devant DeMar DeRozan (13) et Kyle Lowry (12).

Ce sera au corps arbitral de trouver le juste milieu et surtout le bon équilibre sur l’ensemble de la compétition pour ne pas faire dégénérer la situation. De ce point de vue, le coach du Thunder, Billy Donovan, a bon espoir que les matchs se déroulent dans de bonnes conditions.

« Je pense que leur objectif principal est de faire les bons choix et d’arbitrer correctement, » a-t-il souligné. « Je ne sais pas si ce manque de fans dans la salle va changer quoi que ce soit à cela. Ils sont toujours en train de s’évaluer, et la ligue les évalue sur leur façon d’arbitrer. … Je ne pense pas qu’ils soient affectés par le fait qu’il n’y aura pas de fans dans les tribunes. Je pense qu’ils vont quand même faire les bons choix. »