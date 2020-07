Parce qu’il veut devenir All-Star, Tyler Herro sait qu’il doit travailler en défense

Parmi les bonnes pioches de Pat Riley, qui ont permis au Heat de pointer à une jolie 4e place à l’Est, Tyler Herro ne cache pas ses ambitions. Et pour devenir une star en NBA, il doit peser des deux côtés du terrain…

« Le truc, c’est que je ne veux pas seulement être un scoreur. J’ai aussi l’ambition d’être All-Star un jour et c’est ce pour quoi je travaille », explique-t-il ainsi. « Je sais qu’il va me falloir beaucoup travailler, évidemment, parce que c’est des deux côtés du terrain que ça arrivera. Coach Spo et le reste du staff me poussent tous les jours. »

Actuellement, Tyler Herro est donc surtout un scoreur, capable de faire mouche à longue distance, mais le 13e choix de la Draft 2019 a bien l’intention de progresser en défense, et il bosse spécifiquement avec les assistants Chris Quinn et Anthony Carter sur ce point, alors que son coach personnel lui fournit quantité de vidéos.

« Il m’envoie des clips d’Avery Bradley ou Patrick Beverley, des gars qui sont sur le ballon et qui ne lâchent pas le ballon quand les écrans arrivent. Il y a quelques gars qui sont vraiment bons dans ce qu’ils font. »

Comme tout rookie, Tyler Herro a ainsi souffert face aux meilleurs joueurs de NBA, et depuis son arrivée en Floride, le staff a donc pris soin de mettre l’accent sur la défense, un domaine fondamental pour Erik Spoelstra et Pat Riley, l’ancien de Kentucky travaillant « sa vitesse de pied, la technique, pour se renforcer, connaître et anticiper les systèmes avant qu’ils n’arrivent. Il y a toujours quelque chose de nouveau à travailler ».

Car c’est bien en passant un cap défensif que l’arrière pourra prendre du galon dans la ligue.

« Je sais que la route est longue et que le processus est compliqué. La défense, c’est vraiment le domaine dans lequel je dois m’améliorer », conclut Tyler Herro. « Pour l’instant, mon attaque est suffisante. »