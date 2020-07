Alvin Gentry vote Brandon Ingram comme Most Improved Player

Arrivé l’été dernier en provenance des Lakers dans le trade qui a envoyé Anthony Davis en Californie, Brandon Ingram a été l’une des principales satisfactions de cet exercice 2019-2020 chez les Pelicans en étant notamment sélectionné pour son premier All-Star Game.

Au point de décrocher le titre de Most Improved Player (joueur ayant le plus progressé) ? C’est ce que pense le coach de New Orleans, Alvin Gentry qui a déjà commencé à militer pour que la NBA reconnaisse la belle progression réalisée par son ailier.

« Je serais très déçu s’il n’était pas le MIP, parce qu’il a fait un bond énorme cette année, en faisant partie de l’équipe All-Star et de manière globale, il a été celui sur lequel on pouvait compter à la fin des matches », a-t-il confié.

Un rôle et un environnement nouveau à gérer

La bataille sera rude avec des concurrents comme Bam Adebayo, Luka Doncic ou encore Devonte’ Graham et Jayson Tatum. Mais Alvin Gentry a insisté sur l’exploit réalisé par son protégé, dans le sens où il a dû s’adapter à un rôle et un environnement nouveau, sans parler de la blessure de Zion Williamson qui l’a obligé à être productif tout de suite.

Le coach des Pels a pris en exemple le match à 49 points, 8 rebonds et 6 passes décisives réussi par Brandon Ingram face au Jazz en janvier dernier. Un succès 138-132 après une prolongation et suite à un panier clutch de l’ailier à la dernière seconde du quatrième quart-temps.

« Vous avez vu ce qui s’est passé lors de notre match dans l’Utah à la maison, a-t-il rappelé. On avait besoin d’une grosse possession, d’un gros tir, et il l’a fait pour nous. Comme je l’ai dit, je pense que ces deux gars (Brandon Ingram et Lonzo Ball) ont fait un bond énorme, et comme je l’ai dit, je crois vraiment que Brandon Ingram est le joueur qui a le plus progressé de cette ligue ».