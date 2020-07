Jerry West explique pourquoi il s’était opposé à un échange entre Klay Thompson et Kevin Love

On sait qu’en 2014, des discussions avaient été engagées entre les Wolves et les Warriors pour un éventuel transfert de Kevin Love vers Golden State. L’idée pour les Californiens était d’apporter un soutien de poids à Stephen Curry et de former un duo extérieur-intérieur de haut niveau.



Le meneur commençait à prendre une dimension très intéressante et Love était alors une machine à statistiques du côté de Minnesota. Sauf que Jerry West, dirigeant chez les Warriors entre 2011 et 2017, n’était pas très chaud pour se séparer de Thompson.

« Ce n’était pas moi qui était derrière tout ça », rappelle-t-il aujourd’hui à 95.7 The Game. « Déjà parce que je ne faisais pas de transfert à l’époque. Ensuite, à l’évidence, je suis un grand fan de Klay Thompson. D’autres avaient une opinion différente car Love était un joueur très séduisant, avec sa capacité à écarter le jeu, à prendre des rebonds, à faire des passes. C’est un très bon joueur. »

Dès lors, pourquoi ne pas avoir cédé ? « Parce que, selon moi, le joueur idéal pour Stephen Curry, c’est Thompson, même si à l’époque, ce dernier n’avait pas la carrière qu’il a maintenant. Il ne cherche jamais la lumière, il joue tout simplement. Et il progresse. C’est un des joueurs les plus sous-estimés de la ligue. Il n’a pas l’affection qu’il devrait recevoir. Il est incroyablement complémentaire de Curry et aussi fort que lui à sa manière. Résultat, on n’a pas fait le transfert et désormais c’est la meilleure ligne d’arrières de la ligue. »

Après ce transfert avorté de 2014, les deux hommes, Thompson et Love, sont restés liés puisqu’ils vont se retrouver l’un contre l’autre quatre années de suite en Finals, entre 2015 et 2018. Même si Love, blessé, ne participera pas au premier duel.