Déjà un rappel à l’ordre pour les joueurs !

Une semaine après l’arrivée des 22 franchises NBA à Disney World, la NBA est déjà obligée de taper du poing sur la table, et de rappeler les règles à la fois d’un point de vue sanitaire mais aussi de la vie en communauté. Peut-être la conséquence de nombreux signalements effectués via la « hotline » sur des manquements au règlement.

Dans ce mémo, récupérés par ESPN et The Athletic, la NBA rappelle aux joueurs de porter les masques dans les espaces communs et de ne pas interagir avec des personnes en dehors de la « bulle », et de ne pas faire venir des personnes de l’extérieur. La NBA va même jusqu’à demander aux joueurs d’être habillés correctement lorsqu’ils reçoivent le « room service ». On imagine que des joueurs étaient en petite tenue lors de la réception des repas…

La NBA demande aussi aux joueurs de suivre une « session de formation » sur les règles en vigueur sur le campus.

Le sujet est d’ailleurs si sensible que la prochaine réunion entre la NBA et les 22 franchises sera consacrée aux règles sanitaires et au rappel du règlement.