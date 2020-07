Touché par le Covid-19, Marcus Smart n’a aucune séquelle

Dans les jours qui ont suivi la suspension de la saison, Marcus Smart avait annoncé avoir été contaminé par le Covid-19. Asymptomatique, il avait très rapidement demandé à prendre au sérieux le virus et même encouragé les personnes guéries à donner leur plasma.

Quatre mois plus tard, il est dans la « bulle » avec les Celtics et, bonne nouvelle, il ne souffre d’aucune séquelle.

« Je me sens bien », assure-t-il à Mass Live. « Je n’ai jamais eu de symptômes. J’ai donc été surpris quand j’ai appris que j’étais touché. Tout est parfait pour moi, Dieu merci. Ma respiration est bonne, mon cœur aussi. Je suis revenu au niveau où j’étais avant même que la saison ne soit arrêtée. Donc, de mon côté, tout va bien et tout est normal, autant que possible. »

Certaines séquelles du Covid-19 peuvent toucher les poumons, les reins ou le cœur.

De plus, même si des anticorps apparaissent chez ceux qui ont contracté la maladie, on ignore encore combien de temps ils peuvent installer une immunité. Le joueur de Boston est donc continuellement testé.

« Chaque matin, nous avons une batterie de tests, qui est composée d’une prise de température et de la vérification du niveau d’oxygène. Ils prennent toutes les bonnes mesures pour saisir ce qu’il se passe et tenter de détecter les problèmes avant qu’ils n’arrivent. »

De son côté, Marcus Smart continue de prêcher la bonne parole auprès de ses coéquipiers et des joueurs enfermés dans la « bulle » à Disney World.

« Les anciens, surtout ceux qui ont eu le Covid-19 comme moi, on doit vraiment insister pour prendre cette maladie au sérieux, le plus possible. Je pense que les plus jeunes seront sceptiques, mais en tant que vétérans, on doit faire notre travail. S’ils ne prennent pas tout ça au sérieux, ils mettent les gens en danger. »