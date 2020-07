Covid-19 : Marcus Smart encourage les personnes guéries à donner leur plasma

Il y a trois mois, au tout début de l’épidémie aux États-Unis, la NBA apportait son soutien au « National COVID-19 Convalescent Plasma Project », un groupe de recherche qui souhaite récupérer le plasma des personnes guéries pour pouvoir ensuite l’administrer aux malades, afin de les aider à combattre le virus.

Un traitement expérimental dont les résultats sont encourageants sur des malades dont le système immunitaire est déjà très affaibli, comme l’a prouvé un test en France.

Guéri justement du Covid-19, Marcus Smart a montré l’exemple, et il a raconté dans le détail cette expérience effectuée dans les locaux de La Croix-Rouge.

« À peine arrivé, ils prennent votre sang, » dit-il à MassLive.com. Vous pouvez le voir : le sang d’un côté, et le plasma de l’autre. Ensuite, ils vous réinjectent le sang. Ça a dû prendre une heure, une heure et quart. Mais c’était indolore et même une super expérience. J’encourage tout le monde, si vous avez les anticorps, à aller faire un don parce que, comme je l’ai dit, vous ne savez pas quelle vie vous pourriez changer ou aider avec ça ».

Une expérience qu’il va aussi partager dans la « bulle »

Marcus Smart dit être sorti grandi de cette expérience et se voit déjà retourner donner du plasma sanguin à son retour d’Orlando. Avant cela, l’arrière de Boston entend également faire part de son expérience aux plus jeunes (moins exposés aux complications) ou à ceux qui sous-estimeraient la dangerosité de ce virus.

« Ce qui fait peur, c’est qu’il suffit d’un seul gars (dont le cas pourrait s’aggraver) pour que ça ouvre vraiment les yeux aux autres. Mais on ne veut même pas que ça arrive. On se doit d’empêcher ça, nous, les gars plus âgés. Surtout ceux comme moi, qui ont eu le Covid. Je pense que les plus jeunes vont être un peu sceptiques, mais je pense qu’en tant que vétérans et autres membres de l’équipe, on devra faire notre part pour garder ces gars sous contrôle si je puis dire et simplement leur faire comprendre que même si vous ne le prenez pas au sérieux, vous mettez d’autres personnes en danger. Et ces dernières le prennent au sérieux, donc vous devez les respecter ».