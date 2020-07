Austin Rivers place les Rockets dans le Top 4 des favoris pour le titre

Austin Rivers est perturbé. À Disney World, il est à quelques kilomètres de chez lui, de là où il a grandi et joué au basket, et il n’a pas le droit de sortir de la bulle. « C’est très difficile pour moi. Je suis à 20 minutes de chez moi. C’est là qu’il y a ma fille, ma famille… C’est comme si j’étais chez moi, sans être chez moi. »

La bonne nouvelle, c’est que dans un mois, il pourra faire venir des proches s’il le souhaite, et en attendant, toute son attention est focalisée sur la reprise. Même si James Harden et Russell Westbrook ne sont pas sur le terrain, le niveau est de qualité.

« C’est mieux que prévu » annonce-t-il au Houston Chronicle. « Je pensais que les ballons voleraient un peu partout et qu’on serait à court de souffle. Mais en fait, on était vraiment bien. Notre défense m’a surpris plus que tout le reste. Je sais que les Rockets et le mot « défense » ne vont pas ensemble, mais on était très costaud en défense aujourd’hui. Et en attaque, la balle circulait. »

Les mauvaises langues diront que la balle circulait car il manquait Russell Westbrook et James Harden…

« Il faut s’adapter à jouer sans James et Russ, ce qui représente beaucoup de notre attaque » poursuit Austin Rivers. « Ce sera un plus grand ajustement quand ils seront là. Mais c’est vraiment bien en ce moment car l’énergie générale est tellement élevée. J’imagine que c’était le cas pour la plupart des équipes… Mais quand on aura James et Russ, ça apportera un regain d’énergie de les revoir. Ce sont deux des cinq meilleurs joueurs de la NBA, et ils rendent le jeu vraiment, mais vraiment très facile. »

À titre personnel, Austin Rivers a aussi expliqué qu’il avait choisi de garder son nom à l’arrière du maillot. « Je voulais mettre Trayvon (Martin, du nom de cet adolescent noir de 17 ans, tué en 2012 en Floride par le coordinateur de la surveillance de voisinage), mais comme ce n’était pas possible, j’ai opté pour une autre voie. »

Quant aux ambitions de son équipe, il n’en démord pas. Le Houston de février-mars peut aller très haut. « On sait tous qu’il existe trois à quatre équipes qui ont de vraies chances de gagner le titre. J’ai le sentiment qu’on fait partie de ces quatre équipes. »

On imagine que dans son esprit, les trois autres favoris sont les Bucks, les Lakers et les Clippers.