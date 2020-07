Hassan Whiteside se sent moins seul sous les panneaux

En raison des absences prolongées de Zach Collins et Jusuf Nurkic, Hassan Whiteside était bien seul dans la raquette des Blazers jusqu’à mars. Un handicap pour l’équipe mais une bonne nouvelle pour lui puisqu’il a réussi une grosse saison, parmi les meilleures de sa carrière, avec 16.3 points (à 61% de réussite au shoot), 14.2 rebonds et 3.1 contres de moyenne.



Pour la reprise à la fin du mois, il a vu les retours de Zach Collins et Jusuf Nurkic, qui vont offrir une profondeur et de la taille à une raquette jusque-là bien maigre.

Comment l’ancien de Miami se voit-il évoluer avec ces deux intérieurs ? Surtout qu’il n’a jamais joué avec le second, et seulement partagé trois matches avec le premier.

« Je ne sais pas », répond le pivot à NBC Sports. « Je n’y ai pas vraiment pensé. Je suis simplement très heureux de leurs retours. Comme ça, on a plus de taille sous le cercle, c’est un soulagement et ça change tout. Mon entente avec Zach est un peu meilleure car j’ai fait le training camp avec lui, puis trois rencontres. Et rien avec Nurkic. Mais vu leurs styles, ce sera facile. »

« Je suis habitué à l’adversité. J’ai joué à l’étranger, en Chine, en G-League. J’ai joué partout »

Comme toute l’équipe, Whiteside est donc heureux de pouvoir compter sur deux joueurs de plus. Néanmoins, il a donc mathématiquement plus de concurrence et les premières indications laissent même penser qu’il commencera sur le banc.

Comme il est en fin de contrat à l’automne, est-ce qu’un temps de jeu moindre et les conditions sanitaires auraient pu l’amener à zapper la fin de saison ?

« Ce ne fut pas une décision difficile à prendre pour moi. Je voulais être là pour l’équipe et pour finir la saison. Je suis habitué à l’adversité. J’ai joué à l’étranger, en Chine, en G-League. J’ai joué partout. »