La WNBA refuse la raison médicale invoquée par Elena Delle Donne pour ne pas jouer

La saison de WNBA doit débuter le 24 juillet. Plusieurs joueuses ont déjà annoncé qu’elles ne participeraient pas à l’exercice 2020, pour des raisons multiples et variées.

La WNBA avait mis en place un système très simple : si une joueuse peut justifier son absence pour une raison médicale valable face au Covid-19, elle sera tout de même payée durant l’intégralité de la saison.

On attendait la réponse de la MVP 2019, Elena Delle Donne, dont le cas est complexe. En effet, la championne 2019 avec les Washington Mystics est touchée par la maladie de Lyme depuis 2008. Elle a donc sollicité les médecins indépendants, nommés par la ligue et le syndicat des joueuses, pour obtenir une dispense médicale.

Peut-elle faire une croix sur 215 000 dollars ?

Sauf que cette dernière a été refusée. Pour l’instant, la maladie de Lyme (qui est un sujet de débat aux États-Unis et en Europe) n’est pas considérée comme un facteur de risque face au Covid-19. Si bien que si Elena Delle Donne décide tout de même de zapper la saison, elle ne touchera pas un centime de son salaire (215 000 dollars la saison).

« J’ai donc la permission de jouer dans la bulle », écrit la joueuse des Mystics dans un communiqué relayé par ESPN. « J’adore mon équipe, on a fait une incroyable saison l’année passée et je veux jouer ! La question, c’est celle de la bulle : est-ce sûr pour moi ou non ? Mon médecin personnel, qui me suit pour ma maladie depuis des années, m’a conseillé d’éviter car je serais à risque et je pourrais avoir des complications. »

Elena Delle Donne a ensuite expliqué qu’elle devait en parler avec sa compagne et son médecin avant de prendre sa décision. Elle annonce une réponse « très prochainement ».

En plus de la maladie de Lyme, la star de la WNBA a aussi été opérée en janvier dernier pour soigner trois hernies discales. Son agent, Erin Kane, parle d’une situation « incroyablement difficile ».

« Qu’elle ne vienne pas est toujours une possibilité », déclare-t-il. « Comme beaucoup, elle doit faire un choix entre ce qu’il y a de mieux pour elle du point de vue de sa santé mais aussi financier, pour elle et sa famille. »