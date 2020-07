Les images officielles et la date de sortie de la Zoom Freak 2

MVP en titre, et en bonne position pour réaliser le back-to-back, Giannis Antetokounmpo a un statut qui fait que ses chaussures signatures sont très attendues sur le marché. Heureusement il ne faudra plus patienter bien longtemps pour la deuxième puisqu’elle doit débarquer le 1er août prochain, soit deux jours après la reprise de la saison NBA.

L’information devrait bientôt être officielle après cette nouvelle salve de photos parue ces dernières heures. Si Nike avait misé sur le minimalisme pour la Zoom Freak 1, avec un résultat très réussi, la deuxième tente bel et bien des paris sur le plan technique avec ce design découpé.

Sous le modèle, on constate que la partie arrière est fine et bien distincte de la partie avant, plutôt large, à la manière des Why Not Zer0.3 de Russell Westbrook. Avec d’un côté des motifs circulaires et des pointillés, de l’autre, des lignes déstructurées en mode graffiti. On a hâte de voir le résultat au niveau de la traction.

Des poches Zoom à l’avant et à l’arrière

Pour ce qui est du maintien, on peut voir que l’empeigne est cerclée d’un morceau de cuir qui recouvre l’intérieur de la chaussure, vient englober le tendon, avant de finir en virgule. Nike a aussi fait le choix d’apposer des renforts, un à l’intérieur, deux à l’extérieur, le tout en gardant la même structure en mousse que sur la ZF1 pour englober le talon. Niveau amorti, il y a toujours une poche Zoom Air à l’arrière, mais une autre arrive à l’avant.

Enfin, pour ce qui est des détails stylistiques, le Greak Freak a encore tenu à multiplier les symboles. Comme sur la première signature, les noms de ses parents, Charles et Veronica, sont présents, ainsi que ceux de ses frères, mais aussi la petite phrase « I am my fathers legacy » ou encore son numéro 34 et son surnom.

