Un contrat de deux ans au FC Barcelone pour Pau Gasol ?

Pour boucler la boucle, et sa carrière, Pau Gasol évoque depuis quelques mois deux pistes : les Lakers et Barcelone.

Finalement, c’est la voie catalane qui devrait l’emporter puisque plusieurs médias espagnols annoncent des « discussions avancées » entre l’intérieur de 40 ans et le FC Barcelone, pour un contrat de deux ans.

Rien de très surprenant pour la destination, Pau Gasol ayant multiplié les appels du pied à son premier club, où il a évolué de 1998 à 2001, avant de partir vers la NBA.

Très motivé à l’idée de jouer ses cinquièmes Jeux olympiques à Tokyo l’été prochain (avec déjà deux médailles d’argent, en 2008 et 2012, et une médaille de bronze, en 2016), on savait que l’intérieur envisageait de continuer sa carrière au moins une année, et ils étaient nombreux à penser que les JO seraient un parfait jubilé.

Mais s’il signe pour deux ans, c’est qu’il a l’objectif (ou qu’il s’offre au moins la possibilité) de jouer encore une saison après les Jeux olympiques. Étonnant alors qu’il accumule les blessures depuis deux ans (30 matchs joués en tout…), avec notamment cette fracture du pied qui a forcé les Blazers à le couper.