Kristaps Porzingis promet de la nouveauté

Alors qu’il se prépare à disputer les premiers playoffs de sa carrière, c’est un Kristaps Porzingis en pleine forme qui va rejoindre Disney World dans les jours qui viennent. Comme beaucoup d’autres joueurs, et dans beaucoup d’équipes, les Mavericks ont soigné leurs bobos, et le Letton en fait partie.

« Le temps supplémentaire nous a tous donné davantage de temps pour récupérer des bricoles qu’on a tout le temps. En gros, tout le monde a quelque chose. Toujours. Et on joue avec » rappelle l’ailier-fort au Dallas Morning News. « Donc cette période supplémentaire a donné aux joueurs l’opportunité de guérir ces petites choses, et d’être même en meilleure forme et de se sentir mieux quand on reviendra. »

Sur le plan personnel, Kristaps Porzingis a passé l’essentiel de cette période en Lettonie, et il en profité pour travailler de nouveaux aspects de son jeu. « C’est un secret. Je le montrerai sur le terrain » prévient-il.

Début avril, il avait expliqué qu’il s’était adonné à son autre passion : les sports de combat.

« J’adore boxer. J’ai toujours été un grand fan de boxe et d’arts martiaux, donc je me change les idées en essayant d’en faire un peu ici à la maison, » avait-il expliqué à Eurohoops. « J’ai toujours été un grand fan de Mike Tyson et maintenant du MMA qui prend de l’ampleur sur le devant de la scène, avec Conor McGregor qui en a fait un sport populaire. Je suis devenu un grand fan de MMA et c’est un truc sur lequel j’aimerais beaucoup travailler pendant l’intersaison, lorsque je ne joue pas, donc on verra. J’ai toujours été attiré par les sports de combat ».

Côté basket, il avait noté que Rick Carlisle le laissait beaucoup shooter à 3-points, et en janvier, il confiait qu’il lui fallait changer de mentalité pour répondre aux besoins de l’équipe. « J’essaie d’aller plus au cercle et de shooter plus à 3-pts. C’est encore étrange pour moi de shooter huit ou neuf fois à 3-pts par match. Cinq tentatives, ça me va, j’y étais habitué. Aujourd’hui, je tire plus de loin. »

Peut-être que la nouveauté se situera donc au-delà des 7m25.