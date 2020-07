Kristaps Porzingis impatient de disputer ses premiers playoffs

Entre euphorie et concentration, le tandem de feu des Mavs s’apprête à vivre ses premiers playoffs en NBA. Luka Doncic et Kristaps Porzingis représentent l’un des duos les plus prometteurs de la ligue, et le Letton espère que cette campagne sera la première d’une longue série, même si les conditions dans lesquelles il va disputer cette post-season resteront particulières.

« Il m’est difficile de prédire comment ça va se passer, a-t-il déclaré. Ce sera ma première expérience. Quelles que soient les circonstances, je vais essayer d’en tirer le meilleur parti, d’acquérir le plus d’expérience possible et de jouer au basket au plus haut niveau, comme je ne l’ai jamais pratiqué. J’ai donc hâte d’y être. Mais mon objectif est de jouer les playoffs chaque année à partir de maintenant. Ce sera la première et j’attends avec impatience les prochaines lorsque les fans seront de retour ».

« Je pense que nous sommes une équipe dangereuse et que nous pouvons surprendre »

Actuellement septièmes, les Mavs ont huit matches pour essayer de grappiller quelques places et éviter ainsi Clippers ou Lakers lors du premier tour. Pour Kristaps Porzingis, si l’essentiel reste d’engranger des victoires et de la confiance avant le début des playoffs, affronter l’une des deux franchises californiennes d’emblée ne l’embête pas plus que ça.

« Bien sûr, nous voulons gagner le plus de matches possible. Mais nous ne cherchons pas vraiment à éviter qui que ce soit, a-t-il ajouté sur le site officiel des Mavericks. Il est évident que ces matches (face aux Lakers ou aux Clippers) vont être difficiles. Mais nous voulons faire du mieux que nous pouvons pour voir où nous en sommes. Je pense que nous sommes une équipe dangereuse et que nous pouvons surprendre. Cela doit être notre état d’esprit et ce sur quoi nous travaillons à l’approche des playoffs ».

En saison régulière, les Mavs ont battu les Lakers, les Nuggets ou encore les Bucks, mais avaient perdu lors de leurs deux confrontations face aux Clippers, qu’ils affronteront à nouveau lors de cette fin de saison régulière.