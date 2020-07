Raymond Felton veut continuer sa carrière encore deux ans

Après un début de carrière très correcte à Charlotte, puis à New York, Raymond Felton est ensuite devenu un simple remplaçant, passé par les Mavericks, les Clippers et le Thunder, à la condition physique douteuse et au temps de jeu de plus en plus court. Depuis la fin de saison 2018-2019, il est même sans club.



Des médias ont annoncé, en mars dernier, qu’il avait signé en République tchèque, ce qui n’était pas vrai. Ensuite, c’est un possible retour en NBA, pour finir la saison, qui aurait été rapidement évoqué mais Felton n’était pas vraiment motivé.

« Je pense que mon agent a eu des discussions », explique le meneur à Hoops Hype. « Mais cette situation n’est pas sous contrôle. J’ai une famille, j’ai des enfants. J’ai très envie de rejouer au basket, mais c’est difficile quand de plus en plus de joueurs sont testés positif. Mettre ces personnes dans le même lieu ce n’est pas sûr, surtout en Floride en ce moment, d’après moi. Je ne suis pas à l’aise à l’idée de jouer. »

Mais comme il le dit, Felton (36 ans) souhaite reprendre le cours de sa carrière. En NBA ou ailleurs. « Clairement. Je veux jouer. Je ne suis pas à la retraite. Et même si je dois aller à l’étranger. Il y a eu des discussions et c’est la première fois que je suis ouvert à cette idée. Je vois que la NBA est de plus en plus jeune et ne recherche plus autant de vétérans qu’avant. »

Combien de temps lui reste-t-il dans les jambes ? « Mon objectif ultime a toujours été de jouer 16 saisons. J’en ai joué 14 avant cette saison, donc ça aurait été ma 15e. Je veux donc jouer deux années de plus, peut-être trois si je le peux. Mais clairement, je veux ces deux années pour atteindre mon but des 16 saisons. »