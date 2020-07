Reprise de la saison : DeMar DeRozan trouve certaines règles ridicules

113 pages. La NBA n’a rien laissé au hasard dans ses consignes sur la vie à l’intérieur de la « bulle » de Disney World. Entraînements, hôtels, activités, repas… Les joueurs devront suivre à la lettre le règlement intérieur pour respecter la fameuse distanciation sociale et limiter les contacts. Pas question, par exemple, de brasser les équipes pendant le « training camp ». Pas question non plus de faire des doubles au… tennis de table !

« Franchement, cette histoire de ping-pong est ridicule » lâche DeMar DeRozan sur ESPN. « Les gars n’ont pas le droit de faire ça, mais à côté, ils peuvent s’affronter sur un terrain… Cette partie-là n’a aucun sens pour moi. J’ai lu 10 lignes et j’ai laissé tomber parce que c’était tellement frustrant et assommant car on n’aurait jamais imaginé se retrouver dans une telle situation. Il y a des moments où c’est difficile à digérer. »

Pour DeMar DeRozan, l’idée de reprise est aussi un vrai défi mental, et il est bien placé pour en parler puisqu’il fut le premier joueur à évoquer publiquement ses problèmes psychologiques.

C’était avant Kevin Love, et l’arrière des Spurs sera attentif aux conditions de vie uniques dans cette « bulle ».

« Clairement, le bien-être mental de tout le monde est en jeu. Ce sera certainement une possibilité pour les gars, de pouvoir avoir des ressources pour rester au top. Parce que ça va certainement être un nouveau défi pour nous tous« . Le défi, c’est de se retrouver seul, sans proches, ni famille pendant au moins un mois.

« C’est difficile. Vous faites venir des gars qui étaient avec leur famille tous les jours au cours des derniers mois et d’un coup, on les sépare de tout le monde dans cet espace confiné, abandonnant beaucoup de choses plaisantes faites en dehors du basket. Ce sera quelque chose à gérer pour chaque joueur en matière de santé mentale. »