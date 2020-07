Pour Giannis Antetokounmpo, Erik Spoelstra et Doc Rivers, ce sera le titre NBA le plus compliqué à gagner

Pour Doc Rivers, ce n’est pas un astérisque mais une étoile dorée qu’il faudra coller à côté du nom de l’équipe qui sera championne NBA en 2020. Pour le coach des Clippers, les conditions exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19 compliquent énormément cette conquête du titre, notamment sur le plan mental, et Giannis Antetokounmpo partage cet avis.

« J’ai l’impression que beaucoup de gens estiment qu’il y aura une étoile (astérisque ?) à côté de ce titre« , a déclaré le « Greek Freak » lors d’un point presse en visioconférence. « J’ai l’impression qu’au final, ce sera le championnat le plus difficile qu’on puisse décrocher parce que les circonstances sont vraiment, vraiment difficiles en ce moment. Donc, celui qui le voudra le plus pourra l’arracher. »

Pour son coach, Mike Budenholzer, le futur champion sera extrêmement méritant. « Vu l’expérience vécue cette saison, je pense que le champion sera plus méritant et plus unique qu’aucun autre champion. » Même adjectif employé par Erik Spoelstra, cité par ESPN : « Je pense que ça pourrait être le champion le plus méritant de tous les champions NBA en raison de tout de ce que les équipes doivent surmonter et gérer pour être sacrées. »

Dans une semaine, les 22 équipes arriveront à Orlando, prêtes à vivre une expérience unique dans des conditions exceptionnelles. Dans une « bulle », sans famille, ni public.

« Comme je l’ai dit, j’ai l’impression que ce sera la plus difficile des titres » répète Giannis Antetokounmpo. « On part quelque part sans famille pour trois ou quatre mois, alors qu’on n’a pas joué depuis trois mois et demi, quatre mois… L’équipe qui en voudra le plus doit être préparée mentalement à toutes les situations et prêtes à en découdre. L’équipe la plus en forme, qui a pris soin d’elle pendant ces trois mois et demi, quatre mois, sera dans une meilleure position que les autres équipes. »