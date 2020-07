Pour l’été, Jordan Brand a décidé d’alléger la Why Not Zer0.3 – dans le style et dans le prix – afin de créer un modèle signature à Russell Westbrook plus abordable. Et on ne sait pas si ça écoute du Eddy Mitchell dans les bureaux de la marque au Jumpman, mais celle-ci a choisi de miser sur une couleur mangue à l’eau pour donner un coup de fouet à son offre estivale.

Jaune, orange et rouge sur une couche de bleu turquoise : ça sent l’été pour cette paire vraiment réussie. Il faudra surveiller son arrivée sur le site de Nike dans les prochains jours, et être prêt à débourser 100 euros pour l’acheter.

