Une carte de LeBron James, encore aux enchères, approche déjà le million de dollars

Zion Williamson est loin derrière. Récemment, une carte du rookie des Pelicans s’était arrachée à quasiment 100 000 dollars (99 800 exactement).

C’est remarquable mais une carte de LeBron James, version 2003-2004, soit l’année rookie à Cleveland de la star des Lakers, a déjà battu le record pour une carte de sport alors même que les enchères ne sont pas terminées.

En effet cette carte, la numéro 14 des 23 exemplaires qui ont été mis en circulation, s’affiche actuellement à 960 000 dollars !

C’est déjà un record, devant les 922 500 dollars payés il y a deux mois pour une carte de Mike Trout, un joueur de MLB. Ou même devant celle de LeBron James et Michael Jordan, vendue 900 000 dollars en février dernier.

Il reste encore 23 jours et la clôture du 18 juillet pour faire monter les enchères et mettre la barre et le record très, très haut.