[happy birthday] Le meilleur de Kawhi Leonard en défense

Avec deux trophées de meilleur défenseur de l’année (2015, 2016) et cinq présences dans les All-Defensive Teams, Kawhi Leonard s’est imposé comme une référence dans le monde de la défense. Il est même le seul extérieur, avec Sidney Moncrief, à avoir deux fois son nom au palmarès des défenseurs de l’année.



D’abord connu pour ses qualités dans ce domaine en début de carrière à San Antonio, l’ailier des Clippers a tellement progressé offensivement, au point de devenir un des meilleurs marqueurs de la ligue, qu’on pourrait presque oublier qu’il reste un immense défenseur.

Contrairement à des Patrick Beverley ou Marcus Smart, autres grands défenseurs extérieurs, le double champion NBA ne joue pas forcément sur son intensité. Clairement pas une grande gueule, il n’aboie pas à chaque action réussie. Il intimide ses adversaires par sa simple présence.

Avec son physique imposant, ses mains immenses et sa lecture des trajectoires, il est toujours bien placé et peut voler un ballon dans les mains de n’importe quel meneur, même les plus rapides et habiles balle en main. Ses qualités athlétiques suffisent également pour contrer, en premier ou en deuxième rideau, les joueurs qui montent au cercle.

Et comme un Scottie Pippen avant lui, Leonard est capable de rendre la défense spectaculaire. La preuve avec son interception, couché au sol, face à Jimmy Butler la saison passée avec les Raptors, ou le ballon qu’il a arraché des deux mains à Bojan Bogdanovic cette année.