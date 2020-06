Le sponsor de la salle du Thunder placé en procédure de sauvegarde

Sponsor de la salle du Thunder, la Chesapeake Energy Corporation, vient de se placer en procédure de sauvegarde pour éviter de disparaître. Frappée de plein fouet par la crise du Covid-19, la société se retrouve en cessation de paiements en raison de la chute des prix du pétrole et du gaz qu’elle extrait des sols de l’Oklahoma. ESPN évoque une dette de neuf milliards de dollars !

Ce géant de l’énergie dans l’Oklahoma a été co-fondé par feu Aubrey McClendon, ancien propriétaire du Thunder, favorable au déménagement des Sonics dans l’Oklahoma. Cette entreprise a donné son nom à la salle du Thunder en 2011, et le contrat court jusqu’en 2023. Chaque année, Chesapeake Energy Corporation verse plus de trois millions à la franchise pour les droits de « naming ».

« Nous transformons complètement la structure du capital et les activités de Chesapeake pour remédier à nos faiblesses financières héritées et capitaliser sur nos points forts opérationnels« , a déclaré le P-dg Doug Lawler dans un communiqué. « En éliminant environ 7 milliards de dollars de dettes et en respectant les obligations contractuelles héritées qui ont nui à notre performance, nous faisons en sorte que Chesapeake puisse capitaliser sur notre plateforme d’exploitation diversifiée et nos antécédents aguerris en matière d’amélioration du capital, de l’efficacité opérationnelle et d’excellence technique. Grâce à ces atouts démontrés, et l’avantage d’une structure de taille appropriée, Chesapeake sera particulièrement bien placée pour sortir de cette procédure de sauvegarde en une entreprise plus forte et plus compétitive. »

Du côté du Thunder, on n’a pas souhaité commenter cette information, mais ce n’est donc pas certain que la salle conserve son nom si la Chesapeake Energy Corporation n’est pas en mesure d’honorer son contrat de 11 ans avec la franchise.