« Black Lives Matter, ce n’est pas une déclaration politique » : le message fort de Mike Krzyzewski

2 minutes et 46 secondes, c’est le temps qu’il aura fallu à « Coach K » pour adresser ce message fort publié sur les réseaux sociaux de l’équipe masculine de Duke concernant le mouvement « Black Lives Matter », qui reste toujours sujet à débat, aux États-Unis et même en France.

Sans artifice, la vidéo montre seulement Mike Krzyzewski s’adressant à la caméra, en représentant de la planète basket et de la communauté des Blue Devils en particulier.

« Les vies des noirs sont importantes. Dites-le. Pouvez-vous le dire ? Les vies des noirs sont importantes. Nous devrions le dire tous les jours. Ce n’est pas politique. Ce n’est pas une déclaration politique. C’est une déclaration du domaine des droits de l’homme. C’est une déclaration d’honnêteté. Ces derniers mois, j’ai eu une opportunité de voir davantage, d’écouter davantage, de réfléchir davantage et de comprendre à un niveau plus profond. Et vous aussi. Ne voyons-nous pas les problèmes, ces plaies, ce fléau qui a parcouru notre pays depuis quatre siècles ? Ne voyons-nous pas un racisme systémique et une injustice sociale ? Regardons, nous le voyons tous et elle se manifeste de tellement de façons ! La justice pénale, les meurtres, ceux que nous avons vus et ceux que ne nous n’avons pas vus, le manque d’opportunités au niveau économique pour la communauté noire, au niveau de l’éducation, de la santé. Ça se manifeste de tellement de façons et depuis quatre siècles ! Nous le voyons. Et que faisons-nous quand nous le voyons ? Nous en parlons, mais nous tournons ensuite le dos. Nous ne résolvons pas le problème. Le problème ne sera pas résolu et aucun problème ne peut l’être à moins d’être déjà reconnu. Reconnaissez-le. Si vous le reconnaissez, vous avez le devoir de le résoudre. En tant que pays, nous avons le devoir de résoudre ce problème ».

« Coach K » a terminé son monologue en déclarant qu’il était temps « d’en finir avec le racisme systémique et l’injustice sociale » avant de conclure d’un franc « Black Lives Matter ».