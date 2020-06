Reprise de la saison NBA : le président du Magic rassure sur les conditions sanitaires à Orlando

Alors que la situation n’est toujours pas maîtrisée en Floride et que le nombre de contaminations au Covid-19 continue d’augmenter, les regards se tournent vers la NBA et la MLS qui projettent de disputer leur fin de saison à Orlando.

Président du Magic, Alex Martins a à son tour tenté de transmettre un message rassurant, tant envers les joueurs que la population locale, rappelant au passage que la NBA avait travaillé main dans la main avec les « meilleurs experts du pays » pour constituer son plan de reprise.

« Nous avions un certain nombre de principes directeurs lors des discussions sur le redémarrage, la manière dont nous allions le faire, et le principe directeur n°1 pour nous, pour l’ensemble de la ligue, a été la santé et la sécurité de nos joueurs, entraîneurs et staffs qui seront sur le campus de Disney, a-t-il déclaré à l’Orlando Sentinel. Nous avons consulté certains des meilleurs experts médicaux du pays, des épidémiologistes de l’Université de Columbia et de Johns Hopkins, et d’autres, dont un ancien chirurgien général (Vivek Murthy) ».

Tout est mis en place pour minimiser les risques

Alex Martins a poursuivi en confirmant que l’espoir de la NBA, avec la phase de tests et la quatorzaine que devra observer l’ensemble des acteurs, était de se rapprocher au maximum du risque zéro.

« Beaucoup de temps et d’efforts ont été consacrés aux protocoles de sécurité, a-t-il ajouté. Nous sommes convaincus que les protocoles mis en place permettront de garder tout le monde confiné sur le campus de Disney et entre eux, et de n’exposer que très peu, voire pas du tout, les autres membres de la communauté. En disant cela, je suis convaincu que nous avons mis en place un plan de sécurité et que, malgré la récente augmentation du nombre de cas en Floride, ce sera un environnement sûr pour tous ceux qui se trouvent à Disney ».

Enfin, quant aux inquiétudes de la population locale qui voit le virus continuer de se propager, Alex Martins a assuré qu’il n’y aurait « aucun impact sur les ressources locales, quelles qu’elles soient ».