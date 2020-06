Draft 2020 : les inscriptions ouvertes jusqu’au 17 août

Finalement, les « underclassmen » ont le droit à une session de rattrapage. Puisque la Draft 2020 aura lieu le 16 octobre prochain, la NBA a décidé de proposer une nouvelle date-butoir pour les inscriptions. Initialement, elle avait été fixée au 26 avril, et désormais ce sera le 17 août.

En proposant une nouvelle date, la NBA entend surtout permettre à des joueurs de revenir sur leur décision de ne pas s’inscrire. En avril, la situation était encore plus floue qu’aujourd’hui et des « freshman », « sophomore » et « junior » avaient préféré ne pas s’inscrire et rester à l’université. Même chose pour certains joueurs internationaux.

Selon ESPN, tous les joueurs déjà inscrits n’ont pas besoin de confirmer leurs inscriptions, et ceux qui étaient revenus sur leur décision peuvent même faire marche arrière. Tous ces joueurs, s’ils ne prennent pas d’agent, pourront retirer leur inscription 10 jours avant la Draft, soit le 6 octobre prochain.

CALENDRIER DE LA DRAFT 2020

17 août : date-butoir pour s’inscrire dans la Draft

25 août : « lottery » de la Draft 2020

6 octobre : date-butoir pour les « underclassmen » pour confirmer leur inscription dans la Draft

16 octobre : Draft 2020

LEXIQUE

Underclassmen : Il s’agit des joueurs qui se présentent à la Draft avant d’avoir effectué 4 ans en NCAA. Il s’agit donc des Freshmen (1ere année), des Sophomores (2e année), ou des Juniors (3e année).