Le 20 juin 2006, Dwyane Wade boucle son chef-d’œuvre à Dallas

Game 3 des Finals 2006. Les Mavericks mènent 2-0 dans la série et de treize points à six minutes du terme. Dallas va remporter ce match, son troisième de suite, et donc en quelque sorte les Finals. C’est le sens de l’histoire… Sauf que Dwyane Wade (42 points dans ce match) va renverser la vapeur et sauver le Heat.

En réalisant une de ses plus grandes performances, le jeune arrière du Heat de 24 ans va entamer le retour de son équipe. Son niveau de jeu rejoint ceux des illustres anciens, Michael Jordan en tête puisque son style lui ressemble tant.

Si bien que le 20 juin 2006, Miami mène 3-2 et peut conclure à Dallas. Moins incandescent que dans le Game 3, patient, affichant une maîtrise totale, le All-Star compile 36 points à 10/18 au shoot, 16/21 aux lancers-francs (provoquant ainsi la colère des Texans…), 10 rebonds, 5 passes décisives, 4 interceptions et 3 contres.

Presque 40 points de moyenne dans les quatre derniers matches des Finals

Le coéquipier de Shaquille O’Neal dispute ses premières Finals après seulement trois saisons mais il ressemble à un vétéran. Il provoque des fautes sur commande, fait mal avec son shoot à mi-distance et porte son équipe, pourtant bien fournie en joueurs d’expérience avec Gary Payton, Alonzo Mourning, Jason Williams ou Antoine Walker.

Dans les quatre victoires floridiennes, Dwyane Wade inscrit 39.3 points de moyenne à 50% de réussite au shoot ! « Il a évolué à un autre niveau », constate son coach, Pat Riley. « On a tous été témoin de ça. On l’a vu grandir devant nos yeux et il est déjà géant. On est chanceux de l’avoir avec nous. »

Après cette victoire, symbolisée par son ultime rebond qu’il lance en l’air pour fêter le titre, Dwyane Wade est élu MVP des Finals avec des superbes statistiques, parmi les plus belles de l’histoire : 34.7 points, 7.8 rebonds, 3.8 passes, 2.7 interceptions et un contre de moyenne en 44 minutes de temps de jeu moyen sur la série.